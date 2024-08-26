Nijerya'da kaçak petrol tesislerine hava operasyonu - Son Dakika
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Nijerya'da kaçak petrol tesislerine hava operasyonu

Nijerya'da düzenlenen hava operasyonlarında, kaçak ham petrolün yasa dışı rafinasyon işleminin yapıldığı 25 tesis daha imha edildi. Operasyonlarda ayrıca teröristler etkisiz hale getirildi.

26.08.2024 18:16
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da düzenlenen hava operasyonlarında, kaçak ham petrolün yasa dışı rafinasyon işleminin yapıldığı 25 tesis daha imha edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, ülkenin Imo ve Rivers eyaletlerinde petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 25 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini bildiren?????? Gabkwet, ordunun ayrıca Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde düzenlediği hava operasyonlarında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, 19 Ağustos'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı sürdürdüğü hava operasyonlarda 40 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini duyurmuştu.

Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı gruplarca petrol alanlarına yönelik sabotaj, çatışma ve adam kaçırma gibi suçlar işleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da kaçak petrol tesislerine hava operasyonu - Son Dakika

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