Nijerya\'da kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için fidye istendi

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Nijerya'nın Ekiti eyaletinde 30 Ocak'ta kaçırılan 6 öğrenci ve 3 öğretmen için fidye istendiği bildirildi.

Okul yöneticisi Gabriel Adesanya, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kendisini arayarak kaçırdıkları öğrenci ve öğretmenlerin serbest bırakılması için 100 milyon naira (yaklaşık 111 bin dolar) talep ettiğini belirtti.

Adesanya, silahlı kişilerin, fidyenin ödenmemesi halinde kaçırdıkları kişilere karşı "bilinmeyen eylemler" yapma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Silahlı kişilerin istediği fidyeyi velilerin karşılayamayacağını aktaran Adesanya, "Velilerin çoğu paranın onda birini bile karşılayamıyor. Okul ve toplum için içler acısı bir durum. Saldırıdan bu yana derslere devam edemedik." dedi.

Ülkenin güneyindeki Ekiti eyaletinde 30 Ocak'ta geziden dönen öğrenciler ve öğretmenleri taşıyan otobüse silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 6 öğrenci ve 3 öğretmen kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, kaçırılanların derhal kurtarılması talimatını vererek, bu tür olayların tekrarlanmayacağı güvencesini vermişti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası, idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.