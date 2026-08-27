Nijerya'da Kaçırma Olayları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Kaçırma Olayları Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz 2025-Haziran 2026'da Nijerya'da 895 sivilin öldüğü 7,8 bin insan kaçırıldı, fidye 3 kat arttı.

Nijerya'da Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde insan kaçırma olaylarıyla bağlantılı şiddet vakalarında 895'i sivil 1142 kişi yaşamını yitirdi.

Lagos merkezli danışmanlık şirketi SBM Intelligence'ın yayımladığı rapora göre bu dönemde ülkede 7 bin 825 kişi kaçırıldı. Kaçırılanların sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı.

Raporda, insan kaçırma olaylarıyla bağlantılı şiddet vakalarında 895'i sivil 1142 kişinin hayatını kaybettiği, kaçırılan kişilerin serbest bırakılması için silahlı gruplara 7,78 milyar Nijerya nairası (yaklaşık 5,8 milyon dolar) fidye ödendiği belirtildi.

Ödenen fidye miktarının, önceki yılın aynı dönemindeki 2,56 milyar nairaya kıyasla 3 kattan fazla arttığına işaret edildi.

Raporda, ödenen fidyelerin yaklaşık yüzde 90'ının terör örgütü Boko Haram'la ilişkilendirilen iki toplu insan kaçırma olayıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Borno eyaletindeki Ngoshe bölgesinde 400'den fazla kişinin, Papiri köyündeki St. Mary's Katolik Okulunda ise yaklaşık 300 öğrenci ve personelin kaçırıldığı iki olayda toplam 7 milyar naira fidye ödendiği kaydedildi.

Raporda, toplu insan kaçırma olaylarının ülkede giderek yaygınlaştığına ve silahlı gruplar için önemli gelir kaynağı haline geldiğine işaret edildi.

SBM Intelligence, insan kaçırma olaylarıyla mücadele kapsamında silahlı grupların finansman kaynaklarının kesilmesi ve bu gruplara katılımı azaltmaya yönelik ekonomik tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kaçırma Olayları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Aydın’da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor

16:33
Barcelona’ya imzayı atan Livakovic’in mutluluğu gözlerinden okundu
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
15:28
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 16:45:35. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Kaçırma Olayları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement