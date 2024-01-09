Nijerya\'da kamyon ve otobüs çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

ABUJA, 9 Ocak (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzey iç kesimlerindeki Kwara eyaletinde bulunan Iyemoja köyünün yakınlarında bir kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Kwara Federal Yol Güvenliği Teşkilatı komutanı Stephen Dawulung Pazartesi günü sabah saatlerinde eyalet başkenti Ilorin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Moro yerel yönetim bölgesindeki Iyemoja köyü yakınlarında meydana gelen kazada en az 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Dawulung, trafik polisi tarafından yapılan ön soruşturmaya dayanarak, "kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması ve karşıdan gelen otobüsle kafa kafaya çarpışması" sonucunda kazanın meydana geldiğini aktardı.

Ölen 10 kişinin hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten trafik polisi yetkilisi cenazelerin devlet morguna kaldırıldığını, yaralıların ise devlet hastanesine nakledildiğini söyledi.

Dawulung, Afrika'nın en kalabalık ülkesinin bu bölümünde "ölümcül kazaların başlıca nedenleri" olarak tanımladığı hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda sürücüleri uyardı.