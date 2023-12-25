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Nijerya'da kaza: 11 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da kaza: 11 ölü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Nijerya\'da kaza: 11 ölü
25.12.2023 - 02:13,
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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, iki aracın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Shiisu, eyaletin Kwanar Gujungu-Taura kara yolunda iki aracın çarpıştığını belirtti.

Shiisu, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Shiisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da kaza: 11 ölü - Son Dakika
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