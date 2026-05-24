Nijerya'da Kiliseye Saldırı: 3 Ölü, 15 Kayıp

Nijerya'nın Kwara eyaletinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı.
Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Adetoun Ejire Adeyemi, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Ikiran köyündeki kilisede ibadet için toplananlara yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Adeyemi, 15 kişinin kaçırıldığını bildirdi.
Adeyemi, kaçırılanları bulmak için çalışma başlatıldığını kaydetti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
