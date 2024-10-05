Nijerya'da Kolera Salgını: 359 Ölüm - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgını: 359 Ölüm

Nijerya'da kolera salgını 33 eyalette 359 can aldı, vaka sayısı 10.837'ye yükseldi.

05.10.2024 15:02
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ABUJA, 5 Ekim (Xinhua) -- Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Perşembe günü yayımladığı yeni bir raporda, kolera salgınının bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında güneybatıdaki Lagos eyaleti de dahil olmak üzere 33 Nijerya eyaletinde en az 359 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Xinhua'nın Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edindiği Nijerya'daki kolera salgınına ilişkin bir güncellemeye göre halk sağlığı kurumu, bu yıl 10.837'ye yükselen şüpheli vaka sayısında bir artış olduğunu doğruladı.

Bu yıl şu ana kadar Nijerya'nın 36 eyaletinden toplam 33'ünde şüpheli kolera vakası görüldü. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, sadece geçen hafta beş eyalette 198 şüpheli yeni vakadan en az 15'inin ölümle sonuçlandığını ve vaka-ölüm oranının yüzde 7,6 olduğunu söyledi.

Çok sektörlü Ulusal Kolera Teknik Çalışma Grubu'na liderlik eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, eyalet yetkililerini koleraya hazırlık ve müdahale planlarını hızlandırmaya ve acil durumları yönetmek için kapasite oluşturmaya çağırdı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yayımladığı rapora göre Eylül ayında en az "254 hızlı tanı testi yapıldı ve 175 pozitif sonuç elde edildi, 149 dışkı kültürü testi yapıldı ve 103 pozitif sonuç elde edildi."

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bulaşıcı hastalık salgınından etkilenen topluluklarda açık alanlarda dışkılamanın yaygın bir uygulama olduğunu belirtti. İçme suyu ve sanitasyona erişimin yetersiz olduğunun da altını çizen merkez, bu uygulamanın ülkenin koleranın yayılmasını engelleme çabalarını zora soktuğunu belirtti.

Kolera, en şiddetli formunda ani başlayan akut sulu ishal ile karakterize edilen ve şiddetli dehidrasyon nedeniyle ölüme yol açabilen oldukça öldürücü bir hastalık. Nijerya'da özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde içilebilir su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sık sık kolera salgını oluşuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kolera Salgını: 359 Ölüm - Son Dakika

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