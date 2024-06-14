Nijerya'da Kolera Salgınında 30 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABUJA, 14 Haziran (Xinhua) -- Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 2024'ün başından bu yana en az 30 kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (NCDC) Perşembe günü yapılan açıklamada, Ocak ayında başlayan salgının 30 eyaletteki 96 yerel yönetim bölgesinde 1.141 şüpheli kolera vakasına yol açtığı ve bu vakalardan toplam 65'inin kesin olarak doğrulandığı belirtildi. NCDC ayrıca yağışlı dönemin etkisiyle vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu ve halkın bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kolera, en şiddetli formunda ani başlayan akut sulu ishalle kendini gösteren ve aşırı su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilen oldukça öldürücü bir hastalık.

Kolera salgını, Nijerya'da özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde içilebilir su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sıkça görülüyor.