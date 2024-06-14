Nijerya'da Kolera Salgınında 30 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgınında 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2024'ün başından bu yana Nijerya'da en az 30 kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın, 30 eyaletteki 96 yerel yönetim bölgesinde 1.141 şüpheli kolera vakasına yol açtı ve bu vakalardan 65'i kesin olarak doğrulandı. NCDC, yağışlı dönemin etkisiyle vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu ve halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kolera, ani başlayan akut sulu ishal ve aşırı su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilen oldukça öldürücü bir hastalıktır. Nijerya'da içilebilir su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle kolera salgını özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sıkça görülmektedir.

14.06.2024 11:01
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ABUJA, 14 Haziran (Xinhua) -- Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 2024'ün başından bu yana en az 30 kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (NCDC) Perşembe günü yapılan açıklamada, Ocak ayında başlayan salgının 30 eyaletteki 96 yerel yönetim bölgesinde 1.141 şüpheli kolera vakasına yol açtığı ve bu vakalardan toplam 65'inin kesin olarak doğrulandığı belirtildi. NCDC ayrıca yağışlı dönemin etkisiyle vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu ve halkın bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kolera, en şiddetli formunda ani başlayan akut sulu ishalle kendini gösteren ve aşırı su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilen oldukça öldürücü bir hastalık.

Kolera salgını, Nijerya'da özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde içilebilir su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sıkça görülüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kolera Salgınında 30 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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