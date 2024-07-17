Nijerya'da Kolera Salgınında 7 Ayda 103 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgınında 7 Ayda 103 Kişi Hayatını Kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 7 ayda kolera salgını nedeniyle 103 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, kolera salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 34 eyaletine bağlı 187 bölgeye yayıldığını belirtti. Yağışların koleranın yayılmasında önemli bir etkisi olduğuna işaret eden İdris, ülkenin sadece kolera salgınıyla mücadele etmediğini aynı zamanda sarı humma, Lassa ateşi ve menenjit gibi diğer tehlikeli hastalıklarda da artış görüldüğünü ifade etti. Nijerya'da temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

17.07.2024 14:45
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 7 ayda kolera salgını nedeniyle 103 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolera salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 34 eyaletine bağlı 187 bölgeye yayıldığını belirtti.

İdris, 7 ayda söz konusu bölgelerde 3 bin 623 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yağışların koleranın yayılmasında önemli bir etkisi olduğuna işaret eden İdris, "Yağışlar, su kaynaklı hastalıkların yayılmasını etkileyerek hem su kalitesini hem de kullanılabilirliğini etkiledi." dedi.

İdris, ayrıca, ülkenin sadece kolera salgınıyla mücadele etmediğini aynı zamanda sarı humma, Lassa ateşi ve menenjit gibi diğer tehlikeli hastalıklarda da artış görüldüğünü ifade etti.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da, geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kolera Salgınında 7 Ayda 103 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Kolera Salgınında 7 Ayda 103 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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