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Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 115'e yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 115'e yükseldi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde dün silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi. Saldırıların sebebi henüz belirlenemezken, güvenlik birimleri failleri aramakla görevlendirildi.

Nijerya\'da köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 115\'e yükseldi
26.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:15
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde dün silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, Channels televizyonunda katıldığı programda, eyaletteki 15 köye düzenlenen saldırının sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Mutfwang, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini kaydetti.

Saldırıların nedeninin yerli halk ile yağmacılar arasındaki toprak anlaşmazlığı olmadığını belirten Mutfwang, güvenlik birimlerini "katliamın" faillerini aramakla görevlendirdiğini ifade etti.

Silahlı saldırganlar, dün sabah Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırı düzenlemişti. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.

221 evin kundaklandığı saldırılarda, gıda ürünlerinin gasbedildiği kaydedilmişti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde son zamanlarda silahlı saldırılar arttı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 115'e yükseldi - Son Dakika
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