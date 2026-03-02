Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 10 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 10 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

02.03.2026 21:28
Nijerya'nın Benue eyaletinde Lassa ateşi nedeniyle 10 sağlık çalışanı öldü, 250 şüpheli vaka var.

Nijerya'nın Benue eyaletinde, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 10 sağlık çalışanının öldüğü bildirildi.

Benue Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Paul Ejeh-Ogwuche, yaptığı açıklamada, salgının eyaletin farklı bölgelerinde yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Ejeh-Ogwuche, eyalette 250 şüpheli vaka tespit edildiğini, yapılan testlerde 45 vakanın pozitif çıktığını ifade etti.

Eyalette virüsten enfekte olanlar arasında 4 doktor ve 4 hemşirenin bulunduğunu aktaran Ejeh-Ogwuche, salgın nedeniyle 10 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Geçen yıl 215 kişi yaşamını yitirmişti

Nijerya'da, Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl 70 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 215 kişi ölmüştü.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Lassa, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
