Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 4 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Saki West bölgesinde Lassa ateşi salgınının patlak verdiğini belirtti.

Oyelade, salgın nedeniyle 4 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülke genelinde bu yıl 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.