Nijerya\'da minibüs ile kamyon çarpışması: 11 ölü

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Nijerya'nın Kwara eyaletinde, minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kwara Müdürü Stephen Dawulung, yaptığı açıklamada, eyaletin Bode Saadu-İlorin kara yolunda hız yapan yolcu minibüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Dawulung, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Dawulung, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
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