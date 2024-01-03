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Nijerya'da minibüs ile kamyon çarpışması: 11 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da minibüs ile kamyon çarpışması: 11 ölü

Nijerya'nın Kwara eyaletinde, minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kwara Müdürü Stephen Dawulung, kazada 7 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Nijerya\'da minibüs ile kamyon çarpışması: 11 ölü
03.01.2024 - 01:09,
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Nijerya'nın Kwara eyaletinde, minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kwara Müdürü Stephen Dawulung, yaptığı açıklamada, eyaletin Bode Saadu-İlorin kara yolunda hız yapan yolcu minibüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

Dawulung, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Dawulung, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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