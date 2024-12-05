Nijerya'nın Yobe eyaletinde, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Yobe Eyaleti Müdürü Livinus Yilzoom, yaptığı açıklamada, Bayamari-Geidam kara yolunda hız yapan bir yolcu minibüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Yilzoom, kazada 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da minibüs-kamyon kazası: 12 ölü - Son Dakika
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