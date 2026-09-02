Nijerya'da ordunun 7 bin operasyonunda 1487 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun, iki ayda düzenlediği operasyonlarda, terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensubu 1487 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Savunma Karargahı Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba, terörle mücadeleye ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Uba, ordunun, temmuz-ağustos aylarında ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP'a karşı 7 binden fazla operasyon düzenlediğini belirtti.

Bu sürede yürütülen operasyonlarda 1487 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Uba, onlarca teröristin de yaralı kaçtığını ifade etti.

Uba, operasyonlarda 354 şüpheli teröristin yakalandığını belirterek, teröristlerin rehin aldığı 777 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Sözcü, temmuz-ağustos aylarında 93 güvenlik gücünün ve 249 sivilin teröristler tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.