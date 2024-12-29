Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ondo Eyalet Koordinatörü Samuel Ibitoye, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Owo/Ikare-Akoko kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Ibitoye, çarpışmanın ardından çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Bazılarının durumu ağır olan yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Ibitoye, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Ibitoye, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Otobüs Çarpışması: 13 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?