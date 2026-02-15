Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 11 Ölü

Nijerya'nın Enugu eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Enugu Eyaleti Müdürü Franklin Agbakoba, yaptığı açıklamada, eyaletin Enugu-Port Harcourt kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.
Agbakoba, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Agbakoba, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
