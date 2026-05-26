Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 9 Ölü, 17 Yaralı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Katsina Eyaleti Genel Müdür Yardımcısı Shamsudeen Babajo, yaptığı açıklamada, Kankia-Katsina kara yolunda yolcu taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.
Babajo, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Babajo, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Babajo, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.
