Nijerya'da Otobüs Kazası: 40 Ölü

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ABUJA, 18 Eylül (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Bayo Onanuga'nın Salı günü Devlet Başkanı Bola Tinubu adına yaptığı açıklamada, kazanın Kaduna'nın Saminaka kasabasında Pazar günü dini bir tören sırasında meydana geldiği belirtildi. Kazada onlarca kişi yaralandı.

Otobüs kaza meydana gelmeden önce ülkenin kuzey-orta kesimindeki Plateau eyaletindeki Kwandari kasabasından yola çıkmıştı.

"Tinubu hayatını kaybedenlerin aileleri ile Kaduna ve Plateau eyaletleri yönetimine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyor" diyen sözcü, Nijerya liderinin, Federal Yol Güvenliği Birlikleri'ne karayollarındaki denetimi iyileştirme ve ülke genelinde trafik kazalarını azaltma talimatı verdiğini de ifade etti.

Nijerya trafik polisi ise yaptığı açıklamada, kazadan en az 63 kişinin etkilendiğini belirtti.

Nijerya'da aşırı yükleme, kötü yol koşulları ve dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle sıklıkla ölümle sonuçlanan trafik kazaları meydana geliyor.