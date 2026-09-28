Nijerya'da Plateau eyaletinde madencilere saldırı düzenlendi, Marit'te 5 kişi öldü

Nijerya'da Plateau eyaletinde madencilere saldırı düzenlendi, Marit'te 5 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Plateau eyaletinde Marit köyündeki madencilere yönelik saldırıyı kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler düzenledi; saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Plateau'da 21 Eylül'deki saldırılarda yaklaşık 9 kişi ölmüştü.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde madencilere düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Marit köyündeki madencilere saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, 21 Eylül'deki saldırılarında yaklaşık 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
Kaynak: AA
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