Nijerya'da Seçim Tarihleri Değişti

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 20 Şubat 2027'de planlanan cumhurbaşkanı seçiminin tarihi, ramazan vesilesiyle değiştirildi.

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan (INEC) yapılan açıklamada, 20 Şubat 2027'de planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ramazan vesilesiyle erkene alındığı belirtildi.

Açıklamada, seçimin 16 Ocak 2027'de, eyalet valisi seçimlerinin ise 6 Şubat 2027'de yapılacağı duyuruldu.

INEC, daha önce cumhurbaşkanı seçiminin 20 Şubat 2027'de, eyalet valisi seçimlerinin ise 6 Mart 2027'de yapılacağını açıklamıştı. Ancak seçim tarihlerinin ramazana denk gelmesi eleştirilmişti.