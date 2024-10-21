Nijerya'da Şiddet Olayları: 13 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Şiddet Olayları: 13 Ölü

Anambra'daki festivalde iki grup arasında çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

21.10.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Awka South bölgesinde düzenlenen festivalde, iki grup arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

İkenga, olaylarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İkenga, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İkenga, şiddetli olayları nedeniyle bölgeye sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Ülkenin güneyindeki eyaletlerde, farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması gibi sorunlar nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Yerel Haberler, Güvenlik, Nijerya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Şiddet Olayları: 13 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Şiddet Olayları: 13 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.