Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Awka South bölgesinde düzenlenen festivalde, iki grup arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.
İkenga, olaylarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İkenga, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
İkenga, şiddetli olayları nedeniyle bölgeye sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Ülkenin güneyindeki eyaletlerde, farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması gibi sorunlar nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Şiddet Olayları: 13 Ölü - Son Dakika
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