Nijerya'da Şii grup ile polis arasında çatışma: 2 polis öldü - Son Dakika
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Nijerya'da Şii grup ile polis arasında çatışma: 2 polis öldü

Nijerya'da gösteri düzenleyen Şii grubu üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti. Çatışma sonucunda 3 polis ağır yaralandı ve 3 araç kundaklandı. IMN'nin tüm faaliyetleri daha önce yasaklanmıştı.

26.08.2024 01:16
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Nijerya'da gösteri düzenleyen, Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'da protesto düzenleyen IMN üyelerinin polisle çatıştığını belirtti.

Çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiğini kaydeden Adeh, 3 polisin ağır yaralandığını, 3 aracın da kundaklandığını ifade etti.

Adeh, çıkan çatışma nedeniyle bir çok IMN üyesinin gözaltına alındığını aktardı.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleri ile IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsinde bulunan Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu belirlenen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Şii grup ile polis arasında çatışma: 2 polis öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Şii grup ile polis arasında çatışma: 2 polis öldü - Son Dakika
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