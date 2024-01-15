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Nijerya'da silahlı grup, fidye için kaçırdığı 23 kişiden 4'ünü öldürdü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı grup, fidye için kaçırdığı 23 kişiden 4'ünü öldürdü

Nijerya'da bir silahlı grup, geçen hafta Abuja'nın Bwari bölgesinde kaçırdığı 23 kişinin ailelerinden 60 milyon naira fidye istedi. Fidye alamayan grup, kaçırdıkları kişilerden 4'ünü öldürdü. Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı saldırganlar genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.

Nijerya\'da silahlı grup, fidye için kaçırdığı 23 kişiden 4\'ünü öldürdü
15.01.2024 - 16:43,
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Nijerya'da silahlı grubun, geçen hafta fidye için kaçırdığı 23 kişiden 4'ünü öldürdüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı grup, geçen hafta Abuja'nın Bwari bölgesinde kaçırdığı 23 kişinin aileleriyle iletişim kurarak 60 milyon naira (63 bin dolar) fidye istedi.

Fidye alamayan grup, kaçırdıkları kişilerden 4'ünü öldürdü.

Silahlı grup, geçen hafta başkent Abuja'nın Bwari bölgesinde düzenlediği baskında 23 kişiyi kaçırmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı saldırganlar, fidye için genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Uluslararası, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı grup, fidye için kaçırdığı 23 kişiden 4'ünü öldürdü - Son Dakika
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