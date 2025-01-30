Nijerya'nın Ondo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Akure bölgesinde motosikletli kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, saldırının yapıldığı bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Silahlı Saldırı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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