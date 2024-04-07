Nijerya'da silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Nijerya'nın Kogi eyaletinde 5 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Omala Bölge Başkanı David Akpa, yerel basına yaptığı açıklamada, 5 Nisan'da kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıya ilişkin 2 çocuk ve 4 kadının cesedinin bulunduğunu belirtti.
Şimdiye kadar 25 kişinin toprağa verildiğini kaydeden Akpa, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Akpa, "Masum ve zararsız toplum sakinlerinin sözde kiralık milisler tarafından öldürülmesi çok duygusuzca ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Silahlı kişilerin, 5 Nisan'da Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
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