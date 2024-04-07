Nijerya'da silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilk nikahını kıydı

31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı. Hasan Hüseyin-Mesrure Börekçi'nin kızı Sinem Börekçi ile Ömer Faruk-Fadime Paksoy'un oğlu Fevzi Paksoy, Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törenle evlendi. Başkan Yetişkin, bu nikahın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirtti.