Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi. Benue eyaletine bağlı Katsina-Ala bölgesinde gerçekleşen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı. Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesinde ise bir kadın dahil olmak üzere 6 kişi öldü. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele etmektedir.

20.06.2024 01:55
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Nijerya'nın Benue ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Katsina-Ala Bölgesi Milletvekili Jonathan Agbidye, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletine bağlı Katsina-Ala bölgesinde saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Agbidye, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Çok sayıda kişinin de kaçırıldığını belirten Agbidye, silahlı kişilerin bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasbettiğine dikkati çekti.

Ulusal basındaki haberlerde de Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesindeki saldırıda, aralarında bir kadının bulunduğu 6 kişinin öldüğü ifade edildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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