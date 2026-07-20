Nijerya'da Tekne Kazası: 40 Kayıp

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün akşam saatlerinde Jigawa eyaletinin Yan Dutse bölgesinde yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne nehirde alabora oldu.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi kayboldu.

Jigawa Polis Sözcüsü Shi'isu Lawan Adam, kayıp kişilerin büyük bölümünün kadınlardan oluştuğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.