Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 197 kişi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 197 kişi öldürüldü

Nijerya'da ordu ve güvenlik güçlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Boko Haram, ISWAP ve çete üyelerine yönelik bir haftada 197 kişi öldürüldü. Operasyonlarda ayrıca 251 kişi kurtarıldı, 310 Boko Haram üyesi yakalandı ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildi. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

14.06.2024 19:47
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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda bir haftada 197 kişi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordu ve diğer güvenlik güçlerinin işbirliğinde bir haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde Boko Haram, ISWAP ve çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 197 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, onlarca çete üyesinin yaralandığını ifade etti.

Operasyonlarda, çetelerin fidye için rehin aldığı 251 kişinin kurtarıldığını dile getiren Buba, 310 Boko Haram üyesinin de yakalandığını söyledi.

Buba, operasyonlarda terörist ve silahlı çete üyelerine ait önemli miktarda mühimmat da ele geçirildiğini belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 197 kişi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 197 kişi öldürüldü - Son Dakika
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