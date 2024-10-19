Nijerya'da Terörle Mücadele: 101 Terörist Öldürüldü

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Nijerya ordusu, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarında, bir haftada 101 terörist öldürdü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ordunun son bir haftada ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütlere yönelik operasyonlarını sürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonlarda aralarında Boko Haram'ın komutanının da bulunduğu 101 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin aldığı 157 kişinin serbest bırakıldığını söyleyen Buba, 182 teröristin de gözaltına alındığını ifade etti.

Buba, operasyonlarda teröristlere ait 71 silah, 2 araç ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.