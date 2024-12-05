Nijerya'da Terörle Mücadele: 8 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, yapılan çeşitli operasyonlar kapsamında bu yıl 8 binden fazla teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ordunun, ocak ayından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütü Boko Haram gibi örgütlere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Buba, bu süre zarfında düzenlenen operasyonlarda 8 bin 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin fidye için rehin aldığı 6 bin 376 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, 11 bin 623 şüpheli teröristin de gözaltına aldığını söyledi.

Buba, operasyonlarda onlarca terörist kampının imha edildiğini, teröristlere ait 8 bin 216 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Edward Buba, ordunun, sürekli olarak operasyonlarının etkinliğini artırmanın ve vatandaşların güvenliğini garanti altına almanın yollarını incelediğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.