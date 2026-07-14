Nijerya'nın Cross River eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, Cross River eyaletine bağlı İkot Anwatim bölgesinde şiddetli yağışların sonucu sel ve toprak kayması meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, toprak kaymasında 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çok sayıda kişinin kayıp olduğu aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Toprak Kayması: 5 Ölü - Son Dakika
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