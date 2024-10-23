Nijerya'nın Plateau eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Sözcüsü Peter Yakubu, yaptığı açıklamada, Abuja-Jos kara yolunda yolcu taşıyan minibüsün Riyom bölgesinde kaza yaptığını kaydetti.
Yakubu, kazada minibüste bulunan 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaza sebebinin henüz bilinmediğini aktaran Yakubu, soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Trafik Kazası: 19 Ölü - Son Dakika
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