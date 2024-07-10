Nijerya'da Üniversite Çalışanları Maaş Gecikmesi Nedeniyle Grevi Uzattı - Son Dakika
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Nijerya'da Üniversite Çalışanları Maaş Gecikmesi Nedeniyle Grevi Uzattı

Nijerya'da 4 aydır maaşlarını alamayan üniversite çalışanları, yapılan toplantıda olumlu bir sonuç alamayınca grevi süresiz olarak uzattı. Çalışanlar, zor koşullarda hayatta kalmalarını nasıl beklediklerini dile getirerek maaşlarının ödenmesini talep etti. Grev, hükümetin akademisyenlerin taleplerini yerine getirene kadar devam edecek.

10.07.2024 22:56
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Nijerya'da 4 aydır maaşlarını alamayan üniversite çalışanları yaptıkları grevi "süresiz" olarak uzattı.

Nijerya Üniversiteleri Kıdemli Personel Birliği (SSANU) Nurudeen Yusuf, SSANU temsilcileriyle hükümet arasında yapılan toplantıda olumlu bir sonuca varılmadığını belirtti.

Üniversite çalışanlarının 4 aydır maaşlarını alamadığını kaydeden Yusuf, "Bu zor koşullarda nasıl hayatta kalmamızı bekliyorsunuz? Biz ağlıyoruz, çocuklarımız da ağlıyor. Maaşlarımızı ödeyin artık." ifadesini kullandı.

Yusuf, hükümetin akademisyenlerin taleplerini yerine getirene kadar grevin "süresiz" olarak devam edeceğini duyurdu.

Nijerya'da üniversite çalışanları, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle hafta başında greve başlamıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Üniversite Çalışanları Maaş Gecikmesi Nedeniyle Grevi Uzattı - Son Dakika
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