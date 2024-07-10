Nijerya'da Üniversite Çalışanları Maaş Gecikmesi Nedeniyle Grevi Uzattı

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Nijerya'da 4 aydır maaşlarını alamayan üniversite çalışanları yaptıkları grevi "süresiz" olarak uzattı.

Nijerya Üniversiteleri Kıdemli Personel Birliği (SSANU) Nurudeen Yusuf, SSANU temsilcileriyle hükümet arasında yapılan toplantıda olumlu bir sonuca varılmadığını belirtti.

Üniversite çalışanlarının 4 aydır maaşlarını alamadığını kaydeden Yusuf, "Bu zor koşullarda nasıl hayatta kalmamızı bekliyorsunuz? Biz ağlıyoruz, çocuklarımız da ağlıyor. Maaşlarımızı ödeyin artık." ifadesini kullandı.

Yusuf, hükümetin akademisyenlerin taleplerini yerine getirene kadar grevin "süresiz" olarak devam edeceğini duyurdu.

Nijerya'da üniversite çalışanları, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle hafta başında greve başlamıştı.