Nijerya'da Yetersiz Beslenme Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Yetersiz Beslenme Artışı

Nijerya'nın kuzeyinde hastane başvuruları %51 arttı, 5,9 milyon çocuk yetersiz beslenme riski taşıyor.

15.10.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın kuzeyinde yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvuruların sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 51 arttığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Uluslararası Başkanı Christos Christou, terör olayların etkin olduğu Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'yi ziyaret etti.

Christou, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde yetersiz beslenen çocukların sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyinde yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle ocak-ağustos aylarında hastanelere başvuruların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttığını ifade eden Christou, bulaşıcı hastalıkların 5 yaş altındaki çocuklar için ölüm riskini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekti.

Christou, Nijerya'nın kuzeyindeki insanların, yetersiz beslenme, aşıyla önlenebilir hastalıklar, yeterli sağlık tesisleri ve personelinin olmaması gibi sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.

??????? Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun dünya genelindeki en yüksek rakam olduğunu açıklamıştı.

BM, ülkedeki gıda ve yetersiz beslenme krizinin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla bu yılki projenin yürütülmesi için 2,8 milyon kişiyi hedefleyen 306 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hastane, Nijerya, Sağlık, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Yetersiz Beslenme Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 20:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Yetersiz Beslenme Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.