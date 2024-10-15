Nijerya'da Yetersiz Beslenme Artışı

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Nijerya'nın kuzeyinde yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvuruların sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 51 arttığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Uluslararası Başkanı Christos Christou, terör olayların etkin olduğu Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'yi ziyaret etti.

Christou, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde yetersiz beslenen çocukların sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyinde yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle ocak-ağustos aylarında hastanelere başvuruların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttığını ifade eden Christou, bulaşıcı hastalıkların 5 yaş altındaki çocuklar için ölüm riskini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekti.

Christou, Nijerya'nın kuzeyindeki insanların, yetersiz beslenme, aşıyla önlenebilir hastalıklar, yeterli sağlık tesisleri ve personelinin olmaması gibi sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.

??????? Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun dünya genelindeki en yüksek rakam olduğunu açıklamıştı.

BM, ülkedeki gıda ve yetersiz beslenme krizinin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla bu yılki projenin yürütülmesi için 2,8 milyon kişiyi hedefleyen 306 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.