Nijerya'da Yetersiz Beslenme Nedeniyle Hastane Başvuruları Arttı

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvuruların, geçen yıla kıyasla yüzde 40 arttığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberler göre, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Nijerya Bauchi Eyaleti Proje Koordinatörü Rabi Adamou, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yetersiz beslenme vakalarında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

Nijerya'da yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvuruların, geçen yıla göre yüzde 40 arttığını kaydeden Adamou, ülkenin kuzey eyaletlerinin büyük bir kısmıyla birlikte Bauchi'nin de yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Adamou, "Yetersiz beslenmenin en yoğun olduğu sezona yeni giriyoruz ve tesislerimizi kapasitesinin üzerinde genişletmek zorundayız. Yetersiz beslenme başvurularındaki feci artıştan büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 5,9 milyon çocuğun ciddi gıda ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya bulunduğunu ve bunun dünya genelindeki en yüksek rakam olduğunu açıklamıştı.

BM, ülkedeki gıda ve yetersiz beslenme krizinin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla bu yılki projenin yürütülmesi için 2,8 milyon kişiyi hedefleyen 306 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.