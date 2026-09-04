Nijerya danışmanı, ECOWAS'tan ayrılışın bölgesel işbirliğini zayıflattığını söyledi - Son Dakika
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Nijerya danışmanı, ECOWAS'tan ayrılışın bölgesel işbirliğini zayıflattığını söyledi

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Nijerya Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Sunday Dare, Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin ECOWAS'tan ayrılmasının bölgesel entegrasyon ve işbirliği mekanizmalarını zayıflattığını belirtti. Dare, bu durumun ECOWAS protokollerinin etkinliğini azalttığını ve bölgesel ölçekte ciddi bir krize yol açtığını ifade etti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, bazı Batı Afrika ülkelerinin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılmasının bölgesel entegrasyon ve işbirliği mekanizmalarını zayıflattığını söyledi.

Dare, başkent Abuja'da düzenlenen "Egemen Sınırların Güvence Altına Alınması" başlıklı toplantıda konuştu.

Sınır yönetimi ve bölgesel işbirliğinin ekonomik faaliyetlerin yanı sıra bölgesel güvenlik açısından önem taşıdığını belirten Dare, Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin ECOWAS'tan ayrılmasının bölgesel entegrasyon ve işbirliği mekanizmalarını zayıflattığını kaydetti.

Dare, ECOWAS'tan ayrılmanın bölgesel ölçekte ciddi bir krize yol açtığını ifade ederek, bu gelişmenin malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını teşvik eden ECOWAS protokollerinin etkinliğini azalttığını dile getirdi.

"Ulusal güvenlik önceliğimiz"

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa ise yönetimin, ülkenin egemenliğini korumak, demokratik kurumları muhafaza etmek ve ulusal kalkınmayı desteklemek amacıyla "ulusal güvenliğe öncelik verdiğini" söyledi.

Musa, güvenli ve istikrarlı bir Nijerya için savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, askeri modernizasyonun ilerletilmesi ve ordunun tehditlere karşı koyabilecek şekilde donatılması üzerine çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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