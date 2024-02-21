Nijerya Gümrük İdaresi, El Konulan Gıda Ürünlerini Halka Dağıtacak - Son Dakika
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Nijerya Gümrük İdaresi, El Konulan Gıda Ürünlerini Halka Dağıtacak

Nijerya Gümrük İdaresi, El Konulan Gıda Ürünlerini Halka Dağıtacak

Nijerya'da gümrük idaresi, ülke sınırlarında el konulan tüm gıda ürünlerini halka dağıtma kararı aldı. Gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla ele geçirilen gıda ürünleri sertifikalandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ülkeye kaçak yollarla sokulan yaşamsal gıda ürünlerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, Nijerya'da yaklaşık 88 milyon insan aşırı yoksulluk çekiyor.

21.02.2024 19:32  Güncelleme: 19:32
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Nijerya'da gümrük idaresi, ülke sınırlarında el konulan tüm gıda ürünlerini halka dağıtma kararı aldı.

Nijerya Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada, gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla ele geçirilen gıda ürünlerinin sertifikalandıktan sonra halka ulaştırılacağı belirtildi.

Ülkeye kaçak yollarla yaşamsal gıda ürünlerinin sokulmasının önleneceği vurgulanan açıklamada, ürünlerin titizlikle sadece ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ifade edildi.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki yoksulluk seviyesi endişe verici boyutlara ulaşırken, yaklaşık 88 milyon insan aşırı yoksulluk çekiyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güvenlik, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Gümrük İdaresi, El Konulan Gıda Ürünlerini Halka Dağıtacak - Son Dakika

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