Nijerya Gümrük İdaresi, El Konulan Gıda Ürünlerini Halka Dağıtacak

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Nijerya'da gümrük idaresi, ülke sınırlarında el konulan tüm gıda ürünlerini halka dağıtma kararı aldı.

Nijerya Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada, gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla ele geçirilen gıda ürünlerinin sertifikalandıktan sonra halka ulaştırılacağı belirtildi.

Ülkeye kaçak yollarla yaşamsal gıda ürünlerinin sokulmasının önleneceği vurgulanan açıklamada, ürünlerin titizlikle sadece ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ifade edildi.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki yoksulluk seviyesi endişe verici boyutlara ulaşırken, yaklaşık 88 milyon insan aşırı yoksulluk çekiyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.