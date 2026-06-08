Nijerya Hava Kuvvetleri Kaçırılan Öğrencileri Kurtarmak İçin Hava Desteği Sağlıyor

Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF), Oyo Eyaleti'nde 15 Mayıs'ta kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin kurtarılması için yürütülen operasyonlara hava gözetleme desteği sağlamayı sürdürdüğü bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan yazılı açıklamaya göre, Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, Hava Kuvvetleri Komutanını temsilen Hava Mareşali Sunday Kelvin Aneke ile Lojistik Komutanlığı Hava Subayı Hava Korgeneral Abubakar Suleh'in ziyaretinde güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Makinde, kaçırma olayının ardından NAF'ın bölgeye derhal bir hava gözetleme platformu konuşlandırdığını belirterek, hava operasyonlarından elde edilen istihbaratın arama ve kurtarma çalışmalarına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Güvenlik kurumlarının operasyonlarını söz konusu istihbarat doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Makinde, kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin güvenli şekilde kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Makinde ayrıca, Oyo Eyalet Yönetimi'nin satın aldığı hava araçlarının Lagos'taki NAF üssünde montaj aşamasında bulunduğuna dikkati çekerek bu süreçte hava kuvvetlerinin sağladığı desteğin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eyaletin yeni hava araçlarının, bakım, mühendislik desteği ve pilot eğitimi imkanlarından yararlanılabilmesi amacıyla NAF ile yapılan istişareler sonucunda temin edildiğini aktaran Makinde, platformların hizmete girmesiyle eyaletin güvenlik kapasitesinin daha da güçleneceğine işaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı adına konuşan Suleh de NAF'ın, kaçırılanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, Oyo Eyalet Yönetimi'nin hava kuvvetlerine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Oyo Eyaleti'nin Oriire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kaçırılanların kurtarılması amacıyla 1000 orman korucusunun görevlendirilmesini ve özel bir güvenlik ekibinin operasyonlarını yoğunlaştırmasını onaylamıştı.

Eyaletteki öğretmenler de kaçırılan meslektaşları ve öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle 1 Haziran'da süresiz greve başlamıştı.