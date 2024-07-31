Nijerya Hükümeti, Protestoların Ertelenmesini İstedi - Son Dakika
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Nijerya Hükümeti, Protestoların Ertelenmesini İstedi

Nijerya hükümeti, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı planlanan protestoların ertelenmesi çağrısında bulundu. Hükümet yetkilisi George Akume, halkın zorluklar yaşadığını kabul ederken, protestoların ülkenin sorunlarına çözüm getirmeyeceğini vurguladı.

31.07.2024 19:31
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Nijerya hükümeti, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı yarın planlanan protestoların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Nijerya Hükümeti Sekreteri George Akume, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın bazı hükümet politikalarından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Bu politikaların Nijerya'nın refahı için gerekli olduğuna işaret eden Akume, "Ulus için ekonomik refah, hükümetin nihai hedefi olmaya devam ediyor çünkü bu, ilerlemeyi sağlayan, aileleri yoksulluktan kurtaran ve güçlü, dirençli toplumlar inşa eden bir yoldur." dedi.

Ülkede 1 Ağustos'ta planlanan protestoların ertelenmesi çağrısı yapan Akume, protestoların ülkenin sorunlarına çözüm getirmeyeceğini vurguladı.

Akume, protestoları destekleyen tüm halkı diyaloğu benimsemeye ve hükümete karşı sabırlı olmaya çağırdı.

Sivil toplum kuruşları, benzin sübvansiyonun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Planlanan protestolar öncesinde ülke genelinde yoğun bir şekilde güvenlik güçleri konuşlandırılmıştı.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması, hayat pahalılığına yol açtı.

Kaynak: AA

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