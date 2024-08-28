Nijerya ile Mısır Savunma Sanayi İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

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Nijerya ile Mısır arasında savunma sanayi işbirliğini derinleştirmek için mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Abuja'yı ziyaret eden Mısır Savunma Bakan Yardımcısı Velid Hamouda, Nijerya Savunma Bakanlığı Daimi Sekreteri İbrahim Abubakar Kana ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında daha derin ikili ve savunma işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlayan mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Daimi Sekreteri Kana, iki ülke arasındaki uzun geçmişe dayanan sağlam ilişkilerin kalıcı bir işbirliği yaratacağını kaydetti. Kana, Nijerya'nın istihbarat paylaşımı ve eğitim alanlarında Mısır'dan çok faydalandığını ifade etti.

Hamouda ise Nijerya'ya ülkesinin imzalanan mutabakat zaptında yer alan maddelere uyma kararlılığı konusunda güvence verdi.