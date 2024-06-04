Nijerya İşçi Konfederasyonu ve Ticaret Birliği Kongresi Süresiz Grevi Askıya Aldı - Son Dakika
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Nijerya İşçi Konfederasyonu ve Ticaret Birliği Kongresi Süresiz Grevi Askıya Aldı

Nijerya İşçi Konfederasyonu ve Ticaret Birliği Kongresi Süresiz Grevi Askıya Aldı

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan hayat pahalığına karşı başlattıkları süresiz grevi askıya aldı. Görüşmeler sonucunda hükümet yetkilileriyle anlaşma sağlandı ve grev kararı geri çekildi.

04.06.2024 16:49
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Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan hayat pahalığına karşı başlattıkları süresiz grevi askıya aldı.

TUC Başkanı Festus Osifo, yaptığı açıklamada, NLC lideri ile birlikte hükümet yetkilileriyle olumlu görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taleplerinin karşılanması için görüşmede hükümete bir hafta süre verdiklerini kaydeden Osifo, işçilerin başlattığı süresiz grevi askıya alma kararı verdiklerini belirtti.

İşçi sendikalarının başlattığı grev kapsamında ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken okullar, hastaneler ve bankalar da hizmet dışı kalmıştı.

Hükümetin NLC ve TUC'un kesilen elektrik sübvansiyonunun yeniden verilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesi taleplerini red etmesi üzerine işçiler pazar günü ülke genelinde süresiz greve gitme kararı almıştı.

NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, pazar günü greve gidilmemesi için bir araya gelmiş ancak görüşmeden olumlu sonuç alınamamıştı.

Nijerya hükümeti ise dün, NLC ve TUC ülke çapındaki süresiz grevini "yasa dışı" ilan ederek çalışanlara işe geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya İşçi Konfederasyonu ve Ticaret Birliği Kongresi Süresiz Grevi Askıya Aldı - Son Dakika

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