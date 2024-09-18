Nijerya Kızılhaç\'tan Yardım Çağrısı

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Nijerya Kızılhaç Derneği, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde şiddetli sellerin neden olduğu hasarı onarmak için 2,5 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, sel felaketinin ardından insani ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla Maiduguri'ye, Afet Müdahale Ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin, Maiduguri'de geçici barınaklar inşa edeceği, selden etkilenen insanlara psiko-sosyal destek sunacağı ve geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Nijerya Kızılhaç Derneği Başkanı Prens Oluyemisi Adeaga da kuruluşun 4 bin 500 haneye yardımı hedeflediği bu destekler için en az 2,5 milyon dolara ihtiyaç duyacağını söyleyerek, yardım çağrısında bulundu.