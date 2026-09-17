Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki sürat teknesi çarpıştı, 8 kişi öldü

Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki sürat teknesi çarpıştı, 8 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cross River eyaletinin Bakassi bölgesindeki nehirde iki sürat teknesinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis, olayda çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki sürat teknesinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Cross River Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Eitokpah Akata, yaptığı açıklamada, eyaletin Bakassi bölgesindeki nehirde iki sürat teknesinin çarpıştığını belirtti.
Akata, çarpışmanın ardından batan teknelerde bulunan 8 kişinin öldüğünü kaydetti.
Olayda çok sayıda kişinin de kaybolduğunu aktaran Akata, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyetini yasaklamıştı.
Kaynak: AA
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