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Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki saldırılarda 17 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki saldırılarda 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Kauru bölgesindeki 3 köye saldırı düzenledi. Saldırılarda ayrıca 58 kişi kaçırıldı. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor. Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek miktarda fidye talep ediyor.

Nijerya\'nın Kaduna eyaletindeki saldırılarda 17 kişi öldü
08.01.2024 - 00:45,
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

UIusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Kauru bölgesindeki 3 köye saldırı düzenledi

Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da ayrıca insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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