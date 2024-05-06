Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırılarda 24 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırılarda 24 kişi öldü

Nijerya\'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırılarda 24 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı köylerde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda kadınlar da dahil olmak üzere birçok kişi kaçırıldı. Ülke, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. Ayrıca fidye için kaçırma olayları da sıkça yaşanıyor.

06.05.2024 01:55
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Unguwar Sarkin Noma, Gangara, Tafi, ve Kore köylerinde silahlı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırılarda 24 kişi öldü - Son Dakika

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