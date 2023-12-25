Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi öldü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda birçok ev de tahrip oldu ve köy halkı büyük bir travma yaşadı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve sorumluların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA