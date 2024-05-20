Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın 10 Yıl Önce Rehin Aldığı 387 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın 10 Yıl Önce Rehin Aldığı 387 Kişiyi Kurtardı

Nijerya Ordusu, Boko Haram\'ın 10 Yıl Önce Rehin Aldığı 387 Kişiyi Kurtardı

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde yürütülen operasyon sonucunda Boko Haram'ın 10 yıl önce rehin aldığı 387 kişiyi kurtardı. Operasyonun amacı, teröristlerin saklandığı Sambisa Ormanı'ndaki kalıntıları temizlemek ve teslim olma fırsatı vermekti. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemleriyle on binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

20.05.2024 18:17
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Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın 10 yıl önce rehin aldığı 387 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Borno eyaletinde yürütülen "Desert Sanity 111" Operasyon Komutanı Haruna Diwa, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Boko Haram teröristlerinin saklandığı Sambisa Ormanı'na operasyon düzenlediğini belirtti.

Diwa, teröristlerce 10 yıldır alıkonulan çoğu çocuk ve kadın 387 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Nijerya ordusunun ülkede güvenliği sağlamakta kararlı olduğunu belirten Diwa, "Çabamız Sambisa'daki terörist kalıntılarını temizlemek ve isteyenlere teslim olma fırsatı vermek. Bu operasyonla birlikte çoğunun teslim olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın 10 Yıl Önce Rehin Aldığı 387 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın 10 Yıl Önce Rehin Aldığı 387 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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