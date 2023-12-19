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Nijerya Ordusu, ISWAP Terör Örgütüne Hava Operasyonu Düzenledi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, ISWAP Terör Örgütüne Hava Operasyonu Düzenledi

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonları düzenledi. Operasyonlarda onlarca terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordusu, ISWAP Terör Örgütüne Hava Operasyonu Düzenledi
19.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:25
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Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çad Gölü bölgesinde isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun, teröristlerin saldırı düzenlemek üzere Borno eyaletindeki bir köyde kurdukları eğitim kampında 14 Aralık'ta toplandıkları yönünde istihbarat aldığını belirtti.

Makama, bunun üzerine ordunun kampa hava operasyonu düzenlediğini kaydetti.

Operasyonlarda onlarca ISWAP üyesinin öldürüldüğünü söyleyen Makama, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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