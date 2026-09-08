Nijerya Oyo'da çocuk kaçakçılığı operasyonunda 17 çocuk kurtarıldı, 7 şüpheli gözaltında

Nijerya'nın Oyo eyaletinde polis, eyaletler arası faaliyet gösterdiği belirtilen çocuk kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyonda 17 çocuğu kurtardı.

Oyo Polis Komiseri Abimbola Olugbenga, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletler arası faaliyet gösterdiği aktarılan çocuk kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyon düzenlendiğini vurguladı.

Olugbenga, operasyonda 17 çocuğun kurtarıldığını, 7 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Çetenin elindeki 6 çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen Olugbenga, çocukların cesetlerinin ritüellerde kullanılmak üzere bazı kişilere satıldığı yönündeki iddiaların soruşturulduğunu ifade etti.

Abimbola Olugbenga, 2 ila 7 yaşlarındaki çocukların kilise, parti ve çeşitli etkinliklerden kaçırıldığının ve daha sonra farklı eyaletlere götürüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Komiser Olugbenga, şebekenin diğer üyelerinin tespit edilmesi, kayıp çocukların bulunması ve olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü aktardı.